盤中速報 - Blackboxstocks Inc(BLBX-US)股價大漲至3.8000元，漲幅達7.95%

Blackboxstocks Inc(BLBX-US)截至台北時間20日21:44股價上漲0.28美元，報3.8000美元，漲幅7.95%，成交量337,036（股），盤中最高價3.9899美元、最低價3.7001美元。
美股指數盤中表現
Blackboxstocks Inc(BLBX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+45.45%
- 近 1 月：+291.11%
- 近 3 月：+682.57%
- 近 6 月：+593.46%
- 今年以來：+1073.33%
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Blackboxstocks Inc(BLBX-US)歷史漲跌幅
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20%
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20%
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