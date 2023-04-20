盤中速報 - Blackboxstocks Inc(BLBX-US)股價大漲至3.8000元，漲幅達7.95%

Blackboxstocks Inc(BLBX-US)截至台北時間20日21:44股價上漲0.28美元，報3.8000美元，漲幅7.95%，成交量337,036（股），盤中最高價3.9899美元、最低價3.7001美元。

美股指數盤中表現

Blackboxstocks Inc(BLBX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+45.45%
  • 近 1 月：+291.11%
  • 近 3 月：+682.57%
  • 近 6 月：+593.46%
  • 今年以來：+1073.33%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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