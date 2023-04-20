盤中速報 - Sensei Biotherapeutics Inc(SNSE-US)股價大漲至1.8500元，漲幅達6.32%

Sensei Biotherapeutics Inc(SNSE-US)截至台北時間20日21:44股價上漲0.11美元，報1.8500美元，漲幅6.32%，成交量1,886,505（股），盤中最高價1.9227美元、最低價1.7938美元。

美股指數盤中表現

Sensei Biotherapeutics Inc(SNSE-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+17.57%
  • 近 1 月：+22.54%
  • 近 3 月：+19.18%
  • 近 6 月：+17.57%
  • 今年以來：+16.78%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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