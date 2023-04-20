盤中速報 - Investar Holding Corp(ISTR-US)股價大漲至15.4900元，漲幅達12.9%

Investar Holding Corp(ISTR-US)截至台北時間20日21:44股價上漲1.77美元，報15.4900美元，漲幅12.9%，成交量35,483（股），盤中最高價15.5000美元、最低價13.6700美元。
美股指數盤中表現
Investar Holding Corp(ISTR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.26%
- 近 1 月：-10.68%
- 近 3 月：-34.82%
- 近 6 月：-33.56%
- 今年以來：-36.27%
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