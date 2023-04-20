盤中速報 - HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)股價急跌至1.0600元，跌幅達5.36%

HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)截至台北時間20日21:41股價下跌0.06美元，報1.0600美元，跌幅5.36%，成交量15,943（股），盤中最高價1.1000美元、最低價1.0200美元。

美股指數盤中表現

HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-19.29%
  • 近 1 月：+24.45%
  • 近 3 月：-4.24%
  • 近 6 月：+7.62%
  • 今年以來：+24.18%

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    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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