盤中速報 - HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)股價急跌至1.0600元，跌幅達5.36%

HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)截至台北時間20日21:41股價下跌0.06美元，報1.0600美元，跌幅5.36%，成交量15,943（股），盤中最高價1.1000美元、最低價1.0200美元。
美股指數盤中表現
HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.29%
- 近 1 月：+24.45%
- 近 3 月：-4.24%
- 近 6 月：+7.62%
- 今年以來：+24.18%
最新相關新聞
HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)截至台北時間20日21:41股價下跌0.06美元，報1.0600美元，跌幅5.36%，成交量15,943（股），盤中最高價1.1000美元、最低價1.0200美元。
美股指數盤中表現
HeartCore Enterprises Inc(HTCR-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.47%
$11,447
原投組報酬率
+9.34%
$10,934
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%