盤中速報 - Brenmiller Energy Ltd(BNRG-US)股價大漲至1.3897元，漲幅達16.78%

Brenmiller Energy Ltd(BNRG-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.1997美元，報1.3897美元，漲幅16.78%，成交量226,291（股），盤中最高價1.3900美元、最低價1.2900美元。
美股指數盤中表現
Brenmiller Energy Ltd(BNRG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-34.97%
- 近 1 月：-9.16%
- 近 3 月：-25.63%
- 近 6 月：-65.92%
- 今年以來：-13.27%
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