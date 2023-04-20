盤中速報 - Brenmiller Energy Ltd(BNRG-US)股價大漲至1.3897元，漲幅達16.78%

Brenmiller Energy Ltd(BNRG-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.1997美元，報1.3897美元，漲幅16.78%，成交量226,291（股），盤中最高價1.3900美元、最低價1.2900美元。

美股指數盤中表現

Brenmiller Energy Ltd(BNRG-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-34.97%
  • 近 1 月：-9.16%
  • 近 3 月：-25.63%
  • 近 6 月：-65.92%
  • 今年以來：-13.27%

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  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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