盤中速報 - Unicycive Therapeutics Inc(UNCY-US)股價急跌至1.5700元，跌幅達7.65%

Unicycive Therapeutics Inc(UNCY-US)截至台北時間20日21:44股價下跌0.13美元，報1.5700美元，跌幅7.65%，成交量127,696（股），盤中最高價1.6500美元、最低價1.5160美元。

美股指數盤中表現

Unicycive Therapeutics Inc(UNCY-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.57%
  • 近 1 月：-18.66%
  • 近 3 月：+220.75%
  • 近 6 月：+153.05%
  • 今年以來：+214.81%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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