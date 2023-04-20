盤中速報 - Unicycive Therapeutics Inc(UNCY-US)股價急跌至1.5700元，跌幅達7.65%

Unicycive Therapeutics Inc(UNCY-US)截至台北時間20日21:44股價下跌0.13美元，報1.5700美元，跌幅7.65%，成交量127,696（股），盤中最高價1.6500美元、最低價1.5160美元。
美股指數盤中表現
Unicycive Therapeutics Inc(UNCY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.57%
- 近 1 月：-18.66%
- 近 3 月：+220.75%
- 近 6 月：+153.05%
- 今年以來：+214.81%
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