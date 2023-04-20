盤中速報 - Ocean Biomedical Inc.(OCEA-US)股價大漲至7.1977元，漲幅達9.39%

Ocean Biomedical Inc.(OCEA-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.6177美元，報7.1977美元，漲幅9.39%，成交量795,244（股），盤中最高價7.8700美元、最低價6.8000美元。

美股指數盤中表現

Ocean Biomedical Inc.(OCEA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+45.9%
  • 近 1 月：-8.23%
  • 近 3 月：+9.12%
  • 近 6 月：+9.12%
  • 今年以來：+9.12%

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  • 10%

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