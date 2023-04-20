盤中速報 - Exela Technologies Inc(XELA-US)股價急跌至0.0402元，跌幅達5.41%

Exela Technologies Inc(XELA-US)截至台北時間20日21:45股價下跌0.0023美元，報0.0402美元，跌幅5.41%，成交量8,969,120（股），盤中最高價0.0420美元、最低價0.0401美元。
美股指數盤中表現
Exela Technologies Inc(XELA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.91%
- 近 1 月：-7.61%
- 近 3 月：-42.1%
- 近 6 月：-85.36%
- 今年以來：-48.17%
最新相關新聞
Exela Technologies Inc(XELA-US)截至台北時間20日21:45股價下跌0.0023美元，報0.0402美元，跌幅5.41%，成交量8,969,120（股），盤中最高價0.0420美元、最低價0.0401美元。
美股指數盤中表現
Exela Technologies Inc(XELA-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.86%
$13,386
原投組報酬率
+27.16%
$12,716
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%