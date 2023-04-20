盤中速報 - Exela Technologies Inc(XELA-US)股價急跌至0.0402元，跌幅達5.41%

Exela Technologies Inc(XELA-US)截至台北時間20日21:45股價下跌0.0023美元，報0.0402美元，跌幅5.41%，成交量8,969,120（股），盤中最高價0.0420美元、最低價0.0401美元。

美股指數盤中表現

Exela Technologies Inc(XELA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.91%
  • 近 1 月：-7.61%
  • 近 3 月：-42.1%
  • 近 6 月：-85.36%
  • 今年以來：-48.17%

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  • 10%

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  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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