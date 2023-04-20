盤中速報 - Virios Therapeutics Inc(VIRI-US)股價大漲至0.7220元，漲幅達5.09%

Virios Therapeutics Inc(VIRI-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.035美元，報0.7220美元，漲幅5.09%，成交量220,066（股），盤中最高價0.7800美元、最低價0.7000美元。
美股指數盤中表現
Virios Therapeutics Inc(VIRI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.49%
- 近 1 月：+124.36%
- 近 3 月：+133.36%
- 近 6 月：+120.62%
- 今年以來：+191.1%
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Virios Therapeutics Inc(VIRI-US)歷史漲跌幅
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