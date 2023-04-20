盤中速報 - Mobiquity Technologies Inc(MOBQ-US)股價大漲至0.2101元，漲幅達10.58%

Mobiquity Technologies Inc(MOBQ-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.0201美元，報0.2101美元，漲幅10.58%，成交量10,838,963（股），盤中最高價0.2345美元、最低價0.2000美元。
美股指數盤中表現
Mobiquity Technologies Inc(MOBQ-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.3%
- 近 1 月：-9%
- 近 3 月：-64.81%
- 近 6 月：-86.43%
- 今年以來：-64.49%
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