盤中速報 - Synchronoss Technologies Inc(SNCR-US)股價大漲至1.0300元，漲幅達6.2%

Synchronoss Technologies Inc(SNCR-US)截至台北時間20日21:30股價上漲0.0601美元，報1.0300美元，漲幅6.2%，成交量19,269（股），盤中最高價1.0300美元、最低價1.0300美元。

美股指數盤中表現

Synchronoss Technologies Inc(SNCR-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.09%
  • 近 1 月：+8.27%
  • 近 3 月：+21.24%
  • 近 6 月：-6.74%
  • 今年以來：+56.92%

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  • 10%

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