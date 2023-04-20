盤中速報 - Synchronoss Technologies Inc(SNCR-US)股價大漲至1.0300元，漲幅達6.2%

Synchronoss Technologies Inc(SNCR-US)截至台北時間20日21:30股價上漲0.0601美元，報1.0300美元，漲幅6.2%，成交量19,269（股），盤中最高價1.0300美元、最低價1.0300美元。
美股指數盤中表現
Synchronoss Technologies Inc(SNCR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.09%
- 近 1 月：+8.27%
- 近 3 月：+21.24%
- 近 6 月：-6.74%
- 今年以來：+56.92%
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