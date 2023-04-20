盤中速報 - Trinity Biotech Plc - ADR(TRIB-US)股價大漲至0.9900元，漲幅達8.7%

Trinity Biotech Plc - ADR(TRIB-US)截至台北時間20日21:44股價上漲0.0792美元，報0.9900美元，漲幅8.7%，成交量50,927（股），盤中最高價0.9900美元、最低價0.9600美元。

美股指數盤中表現

Trinity Biotech Plc - ADR(TRIB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.81%
  • 近 1 月：+4.31%
  • 近 3 月：-16.51%
  • 近 6 月：-24.79%
  • 今年以來：-8.08%

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  • 10%

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