盤中速報 - Trinity Biotech Plc - ADR(TRIB-US)股價大漲至0.9900元，漲幅達8.7%

Trinity Biotech Plc - ADR(TRIB-US)截至台北時間20日21:44股價上漲0.0792美元，報0.9900美元，漲幅8.7%，成交量50,927（股），盤中最高價0.9900美元、最低價0.9600美元。
美股指數盤中表現
Trinity Biotech Plc - ADR(TRIB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.81%
- 近 1 月：+4.31%
- 近 3 月：-16.51%
- 近 6 月：-24.79%
- 今年以來：-8.08%
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