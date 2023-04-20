盤中速報 - Dermata Therapeutics Inc(DRMA-US)股價大漲至3.4600元，漲幅達35.16%

Dermata Therapeutics Inc(DRMA-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.9美元，報3.4600美元，漲幅35.16%，成交量4,910,474（股），盤中最高價3.5000美元、最低價3.0200美元。
美股指數盤中表現
Dermata Therapeutics Inc(DRMA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+118.8%
- 近 1 月：+43.82%
- 近 3 月：+919.11%
- 近 6 月：+275.92%
- 今年以來：+525.92%
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