盤中速報 - Dermata Therapeutics Inc(DRMA-US)股價大漲至3.4600元，漲幅達35.16%

Dermata Therapeutics Inc(DRMA-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.9美元，報3.4600美元，漲幅35.16%，成交量4,910,474（股），盤中最高價3.5000美元、最低價3.0200美元。

美股指數盤中表現

Dermata Therapeutics Inc(DRMA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+118.8%
  • 近 1 月：+43.82%
  • 近 3 月：+919.11%
  • 近 6 月：+275.92%
  • 今年以來：+525.92%

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    4979

  • 20%

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    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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