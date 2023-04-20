盤中速報 - BitNile Metaverse Inc(BNMV-US)股價急跌至0.0970元，跌幅達7.62%

BitNile Metaverse Inc(BNMV-US)截至台北時間20日21:44股價下跌0.008美元，報0.0970美元，跌幅7.62%，成交量293,789（股），盤中最高價0.1049美元、最低價0.0970美元。
美股指數盤中表現
BitNile Metaverse Inc(BNMV-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.56%
- 近 1 月：-21.41%
- 近 3 月：-21.41%
- 近 6 月：-21.41%
- 今年以來：-21.41%
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