盤中速報 - mCloud Technologies Corp(MCLD-US)股價急跌至0.3490元，跌幅達11.65%

mCloud Technologies Corp(MCLD-US)截至台北時間20日21:38股價下跌0.046美元，報0.3490美元，跌幅11.65%，成交量74,978（股），盤中最高價0.3995美元、最低價0.3150美元。

美股指數盤中表現

mCloud Technologies Corp(MCLD-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+18.11%
  • 近 1 月：-50%
  • 近 3 月：-58.95%
  • 近 6 月：-59.76%
  • 今年以來：-55.84%

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  • 10%

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  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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