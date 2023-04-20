盤中速報 - mCloud Technologies Corp(MCLD-US)股價急跌至0.3490元，跌幅達11.65%

mCloud Technologies Corp(MCLD-US)截至台北時間20日21:38股價下跌0.046美元，報0.3490美元，跌幅11.65%，成交量74,978（股），盤中最高價0.3995美元、最低價0.3150美元。
美股指數盤中表現
mCloud Technologies Corp(MCLD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.11%
- 近 1 月：-50%
- 近 3 月：-58.95%
- 近 6 月：-59.76%
- 今年以來：-55.84%
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