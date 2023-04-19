盤中速報 - Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)股價急跌至129.7500元，跌幅達6.68%

Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)截至台北時間19日21:44股價下跌9.29美元，報129.7500美元，跌幅6.68%，成交量196,854（股），盤中最高價134.3100美元、最低價128.4800美元。

美股指數盤中表現

Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.33%
  • 近 1 月：+0.75%
  • 近 3 月：+25.2%
  • 近 6 月：+59.56%
  • 今年以來：+38.67%

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