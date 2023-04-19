盤中速報 - Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)股價急跌至0.9999元，跌幅達6.55%

Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.0701美元，報0.9999美元，跌幅6.55%，成交量5,484（股），盤中最高價1.0400美元、最低價0.9901美元。
美股指數盤中表現
Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.38%
- 近 1 月：-41.53%
- 近 3 月：+224.24%
- 近 6 月：+133.62%
- 今年以來：+302.56%
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