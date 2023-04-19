盤中速報 - Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)股價急跌至0.9999元，跌幅達6.55%

Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.0701美元，報0.9999美元，跌幅6.55%，成交量5,484（股），盤中最高價1.0400美元、最低價0.9901美元。

美股指數盤中表現

Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+27.38%
  • 近 1 月：-41.53%
  • 近 3 月：+224.24%
  • 近 6 月：+133.62%
  • 今年以來：+302.56%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.24%

$12,524

原投組報酬率

+18.64%

$11,864

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞