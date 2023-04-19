盤中速報 - SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)股價急跌至0.9245元，跌幅達15.18%

SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.1655美元，報0.9245美元，跌幅15.18%，成交量696,535（股），盤中最高價0.9450美元、最低價0.8410美元。

美股指數盤中表現

SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+165.21%
  • 近 1 月：+113.47%
  • 近 3 月：+49.52%
  • 近 6 月：+32.43%
  • 今年以來：+84.81%

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