盤中速報 - Angion Biomedica Corp(ANGN-US)股價大漲至0.8600元，漲幅達7.43%

Angion Biomedica Corp(ANGN-US)截至台北時間19日21:44股價上漲0.0595美元，報0.8600美元，漲幅7.43%，成交量21,668（股），盤中最高價0.8600美元、最低價0.8494美元。

美股指數盤中表現

Angion Biomedica Corp(ANGN-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+65.31%
  • 近 1 月：+55.77%
  • 近 3 月：+16.88%
  • 近 6 月：-25%
  • 今年以來：-0.2%

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