盤中速報 - Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)股價大漲至0.7700元，漲幅達6.31%

Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)截至台北時間19日21:43股價上漲0.0457美元，報0.7700美元，漲幅6.31%，成交量10,276（股），盤中最高價0.8200美元、最低價0.7301美元。

美股指數盤中表現

Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.03%
  • 近 1 月：-20.29%
  • 近 3 月：-48.45%
  • 近 6 月：-66.65%
  • 今年以來：-20.32%

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