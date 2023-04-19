盤中速報 - Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)股價大漲至0.7700元，漲幅達6.31%

Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)截至台北時間19日21:43股價上漲0.0457美元，報0.7700美元，漲幅6.31%，成交量10,276（股），盤中最高價0.8200美元、最低價0.7301美元。
美股指數盤中表現
Reunion Neuroscience Inc(REUN-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.03%
- 近 1 月：-20.29%
- 近 3 月：-48.45%
- 近 6 月：-66.65%
- 今年以來：-20.32%
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
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投組標的成分
40%
8222
20%
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20%
3704
10%
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10%