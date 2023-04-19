盤中速報 - Microbot Medical Inc(MBOT-US)股價急跌至1.7500元，跌幅達6.42%

Microbot Medical Inc(MBOT-US)截至台北時間19日21:30股價下跌0.12美元，報1.7500美元，跌幅6.42%，成交量1,041（股），盤中最高價1.8100美元、最低價1.7500美元。
美股指數盤中表現
Microbot Medical Inc(MBOT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：0%
- 近 1 月：-25.61%
- 近 3 月：-47.25%
- 近 6 月：-61.15%
- 今年以來：-39.2%
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