盤中速報 - Gaucho Group Holdings Inc(VINO-US)股價急跌至1.0700元，跌幅達6.96%

Gaucho Group Holdings Inc(VINO-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.08美元，報1.0700美元，跌幅6.96%，成交量168,777（股），盤中最高價1.1600美元、最低價0.9881美元。

美股指數盤中表現

Gaucho Group Holdings Inc(VINO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+21.93%
  • 近 1 月：+13.86%
  • 近 3 月：-12.41%
  • 近 6 月：+342.48%
  • 今年以來：0%

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