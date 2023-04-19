盤中速報 - Ideanomics Inc(IDEX-US)股價急跌至0.0493元，跌幅達10.36%

Ideanomics Inc(IDEX-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.0057美元，報0.0493美元，跌幅10.36%，成交量19,792,048（股），盤中最高價0.0550美元、最低價0.0493美元。

美股指數盤中表現

Ideanomics Inc(IDEX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-42.95%
  • 近 1 月：-53.39%
  • 近 3 月：-69.91%
  • 近 6 月：-77.08%
  • 今年以來：-66.46%

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