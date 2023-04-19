盤中速報 - TH International Limited(THCH-US)股價急跌至4.6680元，跌幅達6.64%

TH International Limited(THCH-US)截至台北時間19日21:43股價下跌0.332美元，報4.6680美元，跌幅6.64%，成交量46,261（股），盤中最高價5.0000美元、最低價4.6000美元。

美股指數盤中表現

TH International Limited(THCH-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.49%
  • 近 1 月：+31.23%
  • 近 3 月：+51.52%
  • 近 6 月：+26.9%
  • 今年以來：+79.86%

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