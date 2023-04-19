盤中速報 - Ensysce Biosciences Inc(ENSC-US)股價大漲至4.7300元，漲幅達10.77%

Ensysce Biosciences Inc(ENSC-US)截至台北時間19日21:39股價上漲0.46美元，報4.7300美元，漲幅10.77%，成交量24,882（股），盤中最高價4.7300美元、最低價4.1700美元。
美股指數盤中表現
Ensysce Biosciences Inc(ENSC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.96%
- 近 1 月：+600.23%
- 近 3 月：+537.31%
- 近 6 月：+1701.69%
- 今年以來：+469.33%
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