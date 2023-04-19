盤中速報 - Icecure Medical Ltd(ICCM-US)股價急跌至1.1500元，跌幅達12.21%

Icecure Medical Ltd(ICCM-US)截至台北時間19日21:43股價下跌0.16美元，報1.1500美元，跌幅12.21%，成交量159,251（股），盤中最高價1.1800美元、最低價1.1500美元。

美股指數盤中表現

Icecure Medical Ltd(ICCM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+14.35%
  • 近 1 月：+21.97%
  • 近 3 月：-4.43%
  • 近 6 月：+8.53%
  • 今年以來：-17.37%

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