盤中速報 - Viomi Technology Co Ltd - ADR(VIOT-US)股價急跌至0.8501元，跌幅達7.7%

Viomi Technology Co Ltd - ADR(VIOT-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.0709美元，報0.8501美元，跌幅7.7%，成交量1,655（股），盤中最高價0.9200美元、最低價0.8501美元。
美股指數盤中表現
Viomi Technology Co Ltd - ADR(VIOT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.54%
- 近 1 月：-11.06%
- 近 3 月：-31.48%
- 近 6 月：+0.64%
- 今年以來：-13.55%
最新相關新聞
Viomi Technology Co Ltd - ADR(VIOT-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.0709美元，報0.8501美元，跌幅7.7%，成交量1,655（股），盤中最高價0.9200美元、最低價0.8501美元。
美股指數盤中表現
Viomi Technology Co Ltd - ADR(VIOT-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+37.26%
$13,726
原投組報酬率
+28.30%
$12,830
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%