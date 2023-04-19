盤中速報 - EzFill Holdings Inc(EZFL-US)股價急跌至0.3403元，跌幅達7.28%

EzFill Holdings Inc(EZFL-US)截至台北時間19日21:40股價下跌0.0267美元，報0.3403美元，跌幅7.28%，成交量52,700（股），盤中最高價0.3757美元、最低價0.3403美元。

美股指數盤中表現

EzFill Holdings Inc(EZFL-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+19.97%
  • 近 1 月：+4.86%
  • 近 3 月：-24.53%
  • 近 6 月：-34.56%
  • 今年以來：+30.42%

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