盤中速報 - Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)股價大漲至0.4100元，漲幅達6.44%

Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)截至台北時間19日21:41股價上漲0.0248美元，報0.4100美元，漲幅6.44%，成交量12,642（股），盤中最高價0.4290美元、最低價0.3900美元。
美股指數盤中表現
Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.29%
- 近 1 月：+13.71%
- 近 3 月：-12.99%
- 近 6 月：+11.47%
- 今年以來：+29.26%
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Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)歷史漲跌幅
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