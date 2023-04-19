盤中速報 - Tempest Therapeutics Inc(TPST-US)股價大漲至2.6700元，漲幅達20.81%

Tempest Therapeutics Inc(TPST-US)截至台北時間19日21:45股價上漲0.46美元，報2.6700美元，漲幅20.81%，成交量42,060（股），盤中最高價2.6986美元、最低價2.4100美元。
美股指數盤中表現
Tempest Therapeutics Inc(TPST-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-36.31%
- 近 1 月：+82.64%
- 近 3 月：+19.46%
- 近 6 月：+45.39%
- 今年以來：+92.17%
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Tempest Therapeutics Inc(TPST-US)歷史漲跌幅
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