盤中速報 - Verb Technology Company Inc(VERB-US)股價急跌至2.9200元，跌幅達11.62%

Verb Technology Company Inc(VERB-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.384美元，報2.9200美元，跌幅11.62%，成交量158,879（股），盤中最高價3.4001美元、最低價2.8600美元。

美股指數盤中表現

Verb Technology Company Inc(VERB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-25.92%
  • 近 1 月：-21.33%
  • 近 3 月：-62.62%
  • 近 6 月：-76.53%
  • 今年以來：-49.66%

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