盤中速報 - Crown ElectroKinetics Corp(CRKN-US)股價急跌至0.1063元，跌幅達6.84%

Crown ElectroKinetics Corp(CRKN-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.0078美元，報0.1063美元，跌幅6.84%，成交量305,500（股），盤中最高價0.1107美元、最低價0.1031美元。
美股指數盤中表現
Crown ElectroKinetics Corp(CRKN-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.6%
- 近 1 月：-32.88%
- 近 3 月：-54.25%
- 近 6 月：-64.53%
- 今年以來：-39.69%
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