盤中速報 - Ucloudlink Group Inc - ADR(UCL-US)股價急跌至3.4200元，跌幅達5.79%

Ucloudlink Group Inc - ADR(UCL-US)截至台北時間19日21:30股價下跌0.21美元，報3.4200美元，跌幅5.79%，成交量2,993（股），盤中最高價3.4200美元、最低價3.4200美元。
美股指數盤中表現
Ucloudlink Group Inc - ADR(UCL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.53%
- 近 1 月：-1.94%
- 近 3 月：-11.06%
- 近 6 月：+531.35%
- 今年以來：+5.99%
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