盤中速報 - Trevi Therapeutics Inc(TRVI-US)股價大漲至2.3500元，漲幅達7.8%

Trevi Therapeutics Inc(TRVI-US)截至台北時間19日21:44股價上漲0.17美元，報2.3500美元，漲幅7.8%，成交量12,041（股），盤中最高價2.3500美元、最低價2.1700美元。

美股指數盤中表現

Trevi Therapeutics Inc(TRVI-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+19.13%
  • 近 1 月：+21.79%
  • 近 3 月：-18.96%
  • 近 6 月：+13.54%
  • 今年以來：+12.95%

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