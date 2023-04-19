盤中速報 - Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)股價急跌至4.2900元，跌幅達12.63%

Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)截至台北時間19日21:41股價下跌0.62美元，報4.2900美元，跌幅12.63%，成交量33,310（股），盤中最高價4.6890美元、最低價4.2801美元。
美股指數盤中表現
Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.05%
- 近 1 月：-14.46%
- 近 3 月：+784.53%
- 近 6 月：+769.03%
- 今年以來：+1219.89%
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