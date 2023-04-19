盤中速報 - Clearmind Medicine Inc(CMND-US)股價大漲至0.7351元，漲幅達46.76%

Clearmind Medicine Inc(CMND-US)截至台北時間19日21:45股價上漲0.2342美元，報0.7351美元，漲幅46.76%，成交量13,436,990（股），盤中最高價0.7800美元、最低價0.6150美元。
美股指數盤中表現
Clearmind Medicine Inc(CMND-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.37%
- 近 1 月：-85.89%
- 近 3 月：-88.99%
- 近 6 月：-90.97%
- 今年以來：-84.15%
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