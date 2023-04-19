盤中速報 - Freight Technologies Inc(FRGT-US)股價急跌至1.9400元，跌幅達6.28%

Freight Technologies Inc(FRGT-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.13美元，報1.9400美元，跌幅6.28%，成交量128,717（股），盤中最高價2.0800美元、最低價1.9150美元。
美股指數盤中表現
Freight Technologies Inc(FRGT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.17%
- 近 1 月：+971.43%
- 近 3 月：+718.18%
- 近 6 月：+396.88%
- 今年以來：+802.75%
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