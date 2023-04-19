盤中速報 - Etao International Co Ltd.(ETAO-US)股價急跌至0.7034元，跌幅達9.02%

Etao International Co Ltd.(ETAO-US)截至台北時間19日21:45股價下跌0.0697美元，報0.7034美元，跌幅9.02%，成交量10,412（股），盤中最高價0.7168美元、最低價0.7034美元。

美股指數盤中表現

Etao International Co Ltd.(ETAO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.57%
  • 近 1 月：-56.28%
  • 近 3 月：-83.19%
  • 近 6 月：-83.19%
  • 今年以來：-83.19%

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