盤中速報 - Nabriva Therapeutics Plc(NBRV-US)股價大漲至1.6770元，漲幅達5.47%

Nabriva Therapeutics Plc(NBRV-US)截至台北時間19日21:39股價上漲0.087美元，報1.6770美元，漲幅5.47%，成交量1,297（股），盤中最高價1.6770美元、最低價1.5800美元。

美股指數盤中表現

Nabriva Therapeutics Plc(NBRV-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.86%
  • 近 1 月：+2.55%
  • 近 3 月：+3.37%
  • 近 6 月：-36.11%
  • 今年以來：-14.81%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.57%

$12,657

原投組報酬率

+20.53%

$12,053

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞