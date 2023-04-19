盤中速報 - Nabriva Therapeutics Plc(NBRV-US)股價大漲至1.6770元，漲幅達5.47%

Nabriva Therapeutics Plc(NBRV-US)截至台北時間19日21:39股價上漲0.087美元，報1.6770美元，漲幅5.47%，成交量1,297（股），盤中最高價1.6770美元、最低價1.5800美元。
美股指數盤中表現
Nabriva Therapeutics Plc(NBRV-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.86%
- 近 1 月：+2.55%
- 近 3 月：+3.37%
- 近 6 月：-36.11%
- 今年以來：-14.81%
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