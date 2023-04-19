盤中速報 - Pacwest Bancorp(PACW-US)股價大漲至10.6300元，漲幅達5.35%

Pacwest Bancorp(PACW-US)截至台北時間19日21:45股價上漲0.54美元，報10.6300美元，漲幅5.35%，成交量2,844,501（股），盤中最高價11.0800美元、最低價10.4900美元。

美股指數盤中表現

Pacwest Bancorp(PACW-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.94%
  • 近 1 月：+8.73%
  • 近 3 月：-57.19%
  • 近 6 月：-58.46%
  • 今年以來：-56.03%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.86%

$12,786

原投組報酬率

+20.63%

$12,063

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞