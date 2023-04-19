盤中速報 - Pacwest Bancorp(PACW-US)股價大漲至10.6300元，漲幅達5.35%

Pacwest Bancorp(PACW-US)截至台北時間19日21:45股價上漲0.54美元，報10.6300美元，漲幅5.35%，成交量2,844,501（股），盤中最高價11.0800美元、最低價10.4900美元。
美股指數盤中表現
Pacwest Bancorp(PACW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.94%
- 近 1 月：+8.73%
- 近 3 月：-57.19%
- 近 6 月：-58.46%
- 今年以來：-56.03%
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