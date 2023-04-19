盤中速報 - Kiromic BioPharma Inc(KRBP-US)股價急跌至3.5519元，跌幅達7.5%

Kiromic BioPharma Inc(KRBP-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.2881美元，報3.5519美元，跌幅7.5%，成交量6,199（股），盤中最高價3.6900美元、最低價3.5501美元。

美股指數盤中表現

Kiromic BioPharma Inc(KRBP-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+17.07%
  • 近 1 月：-12.53%
  • 近 3 月：+1773.17%
  • 近 6 月：+1077.55%
  • 今年以來：+2025.07%

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