盤中速報 - PolarityTE再生醫學工程公司(PTE-US)股價大漲至0.6001元，漲幅達11.13%

PolarityTE再生醫學工程公司(PTE-US)截至台北時間19日21:45股價上漲0.0601美元，報0.6001美元，漲幅11.13%，成交量372,209（股），盤中最高價0.7500美元、最低價0.5500美元。

美股指數盤中表現

PolarityTE再生醫學工程公司(PTE-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+32.35%
  • 近 1 月：-20.32%
  • 近 3 月：-25.96%
  • 近 6 月：-21.5%
  • 今年以來：-16.12%

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