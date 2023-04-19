盤中速報 - Iveda Solutions Inc(IVDA-US)股價急跌至1.6101元，跌幅達6.39%

Iveda Solutions Inc(IVDA-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.1099美元，報1.6101美元，跌幅6.39%，成交量40,790（股），盤中最高價1.7200美元、最低價1.5570美元。
美股指數盤中表現
Iveda Solutions Inc(IVDA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+30.3%
- 近 1 月：+66.99%
- 近 3 月：+116.62%
- 近 6 月：+143.76%
- 今年以來：+209.91%
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