盤中速報 - Qurate Retail Inc - Series B(QRTEB-US)股價大漲至4.3000元，漲幅達5.13%

Qurate Retail Inc - Series B(QRTEB-US)截至台北時間19日21:30股價上漲0.21美元，報4.3000美元，漲幅5.13%，成交量506（股），盤中最高價4.3000美元、最低價4.3000美元。
美股指數盤中表現
Qurate Retail Inc - Series B(QRTEB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.23%
- 近 1 月：-19.29%
- 近 3 月：-21.45%
- 近 6 月：-39.38%
- 今年以來：-18.81%
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Qurate Retail Inc - Series B(QRTEB-US)歷史漲跌幅
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