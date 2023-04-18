盤中速報 - Angion Biomedica Corp.(ANGN-US)股價大漲至0.7400元，漲幅達14.37%

Angion Biomedica Corp.(ANGN-US)截至台北時間18日21:40股價上漲0.093美元，報0.7400美元，漲幅14.37%，成交量30,317（股），盤中最高價0.7500美元、最低價0.7022美元。

美股指數盤中表現

Angion Biomedica Corp.(ANGN-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+22.54%
  • 近 1 月：+24.42%
  • 近 3 月：-8.23%
  • 近 6 月：-37.18%
  • 今年以來：-20.28%

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