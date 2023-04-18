盤中速報 - RiceBran Technologies(RIBT-US)股價急跌至0.9520元，跌幅達5.74%

RiceBran Technologies(RIBT-US)截至台北時間18日21:44股價下跌0.058美元，報0.9520美元，跌幅5.74%，成交量5,767（股），盤中最高價1.0100美元、最低價0.9520美元。

美股指數盤中表現

RiceBran Technologies(RIBT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+14.23%
  • 近 1 月：+17.93%
  • 近 3 月：-8.64%
  • 近 6 月：-37.19%
  • 今年以來：+34.92%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.85%

$11,685

原投組報酬率

+7.00%

$10,700

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞