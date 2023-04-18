盤中速報 - RiceBran Technologies(RIBT-US)股價急跌至0.9520元，跌幅達5.74%

RiceBran Technologies(RIBT-US)截至台北時間18日21:44股價下跌0.058美元，報0.9520美元，跌幅5.74%，成交量5,767（股），盤中最高價1.0100美元、最低價0.9520美元。
美股指數盤中表現
RiceBran Technologies(RIBT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.23%
- 近 1 月：+17.93%
- 近 3 月：-8.64%
- 近 6 月：-37.19%
- 今年以來：+34.92%
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