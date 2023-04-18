盤中速報 - BELLUS Health Inc.(BLU-US)股價大漲至14.4050元，漲幅達98.42%

BELLUS Health Inc.(BLU-US)截至台北時間18日21:46股價上漲7.145美元，報14.4050美元，漲幅98.42%，成交量64,091,395（股），盤中最高價14.4300美元、最低價14.3900美元。

美股指數盤中表現

BELLUS Health Inc.(BLU-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.83%
  • 近 1 月：-3.46%
  • 近 3 月：-8.45%
  • 近 6 月：-24.77%
  • 今年以來：-11.68%

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