盤中速報 - Carver Bancorp Inc.(CARV-US)股價大漲至5.3500元，漲幅達8.96%

Carver Bancorp Inc.(CARV-US)截至台北時間18日21:44股價上漲0.44美元，報5.3500美元，漲幅8.96%，成交量21,085（股），盤中最高價5.3600美元、最低價5.2100美元。

美股指數盤中表現

Carver Bancorp Inc.(CARV-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+24.13%
  • 近 1 月：+26.65%
  • 近 3 月：+3.2%
  • 近 6 月：+24.75%
  • 今年以來：+21.41%

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