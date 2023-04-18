盤中速報 - Quest Resource Holding Corp.(QRHC-US)股價急跌至5.3201元，跌幅達8.75%

Quest Resource Holding Corp.(QRHC-US)截至台北時間18日21:33股價下跌0.5099美元，報5.3201美元，跌幅8.75%，成交量10,227（股），盤中最高價5.6800美元、最低價5.3201美元。

美股指數盤中表現

Quest Resource Holding Corp.(QRHC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.74%
  • 近 1 月：-4.11%
  • 近 3 月：-2.02%
  • 近 6 月：-27.12%
  • 今年以來：-4.58%

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