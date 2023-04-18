盤中速報 - Panbela Therapeutics Inc(PBLA-US)股價大漲至0.5897元，漲幅達7.96%

Panbela Therapeutics Inc(PBLA-US)截至台北時間18日21:46股價上漲0.0435美元，報0.5897美元，漲幅7.96%，成交量1,011,124（股），盤中最高價0.6000美元、最低價0.5720美元。
美股指數盤中表現
Panbela Therapeutics Inc(PBLA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.41%
- 近 1 月：+7.33%
- 近 3 月：-83.35%
- 近 6 月：+142.97%
- 今年以來：+645.16%
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