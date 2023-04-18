盤中速報 - Panbela Therapeutics Inc(PBLA-US)股價大漲至0.5897元，漲幅達7.96%

Panbela Therapeutics Inc(PBLA-US)截至台北時間18日21:46股價上漲0.0435美元，報0.5897美元，漲幅7.96%，成交量1,011,124（股），盤中最高價0.6000美元、最低價0.5720美元。

美股指數盤中表現

Panbela Therapeutics Inc(PBLA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+32.41%
  • 近 1 月：+7.33%
  • 近 3 月：-83.35%
  • 近 6 月：+142.97%
  • 今年以來：+645.16%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+38.90%

$13,890

原投組報酬率

+29.37%

$12,937

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞